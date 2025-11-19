https://ria.ru/20251119/krasnodar-2055943404.html
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 19.11.2025
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
Две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами в Краснодаре, погибли три человека, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:50:00+03:00
2025-11-19T10:50:00+03:00
2025-11-19T10:54:00+03:00
краснодар
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055944280_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_20700836f2a43ba18b612e5c3c43a8a0.jpg
https://ria.ru/20251119/dtp-2055942058.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055944280_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5bf7ac77673f09443bbe3ac70da8652b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
В Краснодаре в ДТП с тремя машинами погибли три человека
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами в Краснодаре, погибли три человека, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Как отмечается, "огненное ДТП" с участием трех автомобилей произошло вчера около 22.20 мск в Краснодаре
на Ростовском шоссе.
"Водитель BMW, двигаясь со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Зиповской, допустил неуправляемый занос транспорта, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Иномарка продолжила движение и столкнулась с легковым Volkswagen. Иномарки загорелись. На месте происшествия погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen", - сообщили в краевом главке МВД.