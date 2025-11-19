Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 19.11.2025
10:50 19.11.2025 (обновлено: 10:54 19.11.2025)
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
Две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами в Краснодаре, погибли три человека, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.11.2025
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами в Краснодаре, погибли три человека, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Как отмечается, "огненное ДТП" с участием трех автомобилей произошло вчера около 22.20 мск в Краснодаре на Ростовском шоссе.
"Водитель BMW, двигаясь со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Зиповской, допустил неуправляемый занос транспорта, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Иномарка продолжила движение и столкнулась с легковым Volkswagen. Иномарки загорелись. На месте происшествия погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen", - сообщили в краевом главке МВД.
