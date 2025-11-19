Мерц уже дважды заявил Зеленскому о необходимости борьбы с коррупцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. Архивное фото

© AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже дважды только за последние дни заявил Владимиру Зеленскому о необходимости борьбы с коррупцией и напомнил о выделяемой этой стране помощи.

"Это абсолютное требование (борьба с коррупцией - ред.) для Украины . Я уже дважды говорил об этом… один раз лично, а другой – в телефонном разговоре (с Зеленским - ред.) в последние дни. Все это остается условием для дальнейшего продвижения на пути (Украины - ред.) в Европейский союз", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине . Трансляция велась на сайте правительства ФРГ

Он напомнил, что ранее власти ФРГ решили дополнительно увеличить на 3 миллиарда евро финансовую поддержку Украины на следующий год. "В качестве ответного шага мы ожидаем, что Украина останется надежным партнером. Это означает также действительно безжалостную борьбу с коррупцией", - подчеркнул Мерц.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.