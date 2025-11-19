Рейтинг@Mail.ru
21:48 19.11.2025
Мерц уже дважды заявил Зеленскому о необходимости борьбы с коррупцией
Мерц уже дважды заявил Зеленскому о необходимости борьбы с коррупцией

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже дважды только за последние дни заявил Владимиру Зеленскому о необходимости борьбы с коррупцией и напомнил о выделяемой этой стране помощи.
"Это абсолютное требование (борьба с коррупцией - ред.) для Украины. Я уже дважды говорил об этом… один раз лично, а другой – в телефонном разговоре (с Зеленским - ред.) в последние дни. Все это остается условием для дальнейшего продвижения на пути (Украины - ред.) в Европейский союз", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине
12 ноября, 18:41
Он напомнил, что ранее власти ФРГ решили дополнительно увеличить на 3 миллиарда евро финансовую поддержку Украины на следующий год. "В качестве ответного шага мы ожидаем, что Украина останется надежным партнером. Это означает также действительно безжалостную борьбу с коррупцией", - подчеркнул Мерц.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией
18 ноября, 18:22
 
