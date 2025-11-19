В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Концертный зал Эйндховена в Нидерландах сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской, так как она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.

Учреждение заявило, что "обстоятельства" не оставили ему "иного выбора, кроме как отменить концерт". В концертном зале признали, что это решение "разочарует любителей музыки", но заверили, что "главной заботой" организаторов является "скорбь, вызванная военным конфликтом на Украине".