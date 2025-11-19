В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Концертный зал Эйндховена в Нидерландах сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской, так как она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.
Концертный зал Эйндховена (Muziekgebouw Eindhoven) заявил, что следует принципам Ассоциации директоров театров и концертных залов (VSCD), которая не рекомендует сотрудничать с российскими и белорусскими артистами, поддерживающими спецоперацию на Украине.
"Степень применимости этого распоряжения к Леонской неоднозначна: несмотря на свое российское происхождение, она не родилась в России и имеет австрийское гражданство. Хотя она не проживает в России, она все же решила выступить в театре Москвы, который стал предоставлять бесплатные билеты военнослужащим и их семьям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концертной площадки.
Выступление пианистки в Концертном зале Эйндховена было запланировано на 4 декабря.
Учреждение заявило, что "обстоятельства" не оставили ему "иного выбора, кроме как отменить концерт". В концертном зале признали, что это решение "разочарует любителей музыки", но заверили, что "главной заботой" организаторов является "скорбь, вызванная военным конфликтом на Украине".
Елизавета Леонская - советско-австрийская пианистка, одна из выдающихся представительниц советской фортепианной школы. Она родилась в 1945 году в Тбилиси, обучалась в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. Леонская является лауреатом международных конкурсов, в том числе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо, королевы Елизаветы и конкурса имени Шумана. В 1978 году пианистка переехала в Вену, где продолжила сольную карьеру.
