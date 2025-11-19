Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:27 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kontsert-2056107522.html
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской - РИА Новости, 19.11.2025
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской
Концертный зал Эйндховена в Нидерландах сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:27:00+03:00
2025-11-19T19:27:00+03:00
культура
эйндховен
россия
нидерланды
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056107189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e310284d810fffbe1dcfb9561fde2be.jpg
https://ria.ru/20250722/evrodeputat-2030577542.html
https://ria.ru/20251113/tallin-2054815915.html
эйндховен
россия
нидерланды
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056107189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49ac9ae7508c5e960eff88bf06070c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эйндховен, россия, нидерланды, москва
Культура, Эйндховен, Россия, Нидерланды, Москва
В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской

Концерт пианистки Леонской отменили в Нидерландах из-за ее выступления в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПианистка Елизавета Леонская
Пианистка Елизавета Леонская - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Пианистка Елизавета Леонская . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Концертный зал Эйндховена в Нидерландах сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской, так как она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.
Концертный зал Эйндховена (Muziekgebouw Eindhoven) заявил, что следует принципам Ассоциации директоров театров и концертных залов (VSCD), которая не рекомендует сотрудничать с российскими и белорусскими артистами, поддерживающими спецоперацию на Украине.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
22 июля, 11:52
"Степень применимости этого распоряжения к Леонской неоднозначна: несмотря на свое российское происхождение, она не родилась в России и имеет австрийское гражданство. Хотя она не проживает в России, она все же решила выступить в театре Москвы, который стал предоставлять бесплатные билеты военнослужащим и их семьям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концертной площадки.
Выступление пианистки в Концертном зале Эйндховена было запланировано на 4 декабря.
Учреждение заявило, что "обстоятельства" не оставили ему "иного выбора, кроме как отменить концерт". В концертном зале признали, что это решение "разочарует любителей музыки", но заверили, что "главной заботой" организаторов является "скорбь, вызванная военным конфликтом на Украине".
Елизавета Леонская - советско-австрийская пианистка, одна из выдающихся представительниц советской фортепианной школы. Она родилась в 1945 году в Тбилиси, обучалась в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. Леонская является лауреатом международных конкурсов, в том числе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо, королевы Елизаветы и конкурса имени Шумана. В 1978 году пианистка переехала в Вену, где продолжила сольную карьеру.
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
13 ноября, 17:00
 
КультураЭйндховенРоссияНидерландыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала