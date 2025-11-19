Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижнего Новгорода отсудил 540 тысяч рублей за рекламу с его данными
16:42 19.11.2025
Житель Нижнего Новгорода отсудил 540 тысяч рублей за рекламу с его данными
Житель Нижнего Новгорода отсудил 540 тысяч рублей за рекламу с его данными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Более 540 тысяч рублей морального ущерба взыскали с компании в пользу жителя Нижнего Новгорода за распространение его личного номера телефона в рекламной продукции, сообщает региональное управление службы судебных приставов.
Компания, изготавливающая сувенирную и полиграфическую продукцию, разместила на своей странице в соцсетях видеоролик с изображением заказанных ранее мужчиной визиток с QR-кодом, по которому любой желающий может увидеть его личный сотовый номер – на это мужчина согласия не давал.
«
"Это стало основанием для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда. В своем заявлении мужчина указал, что после размещения видеоролика стал получать большой поток входящих спам-звонков и спам-рассылок со стороны третьих лиц и мошенников и вынужден тратить больше времени и отвлекаться на обработку, удаление, блокировку входящих звонков. Суд решил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 543 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Исполнительное производство было возбуждено в Советском районном отделении судебных приставов. Добровольно компания не выплатила долг.
"По истечении срока судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах неплательщика. Таким образом, долг в полном объеме был взыскан, в том числе исполнительский сбор в размере 38 тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате
7 августа, 23:33
 
Хорошие новостиПроисшествияНижний НовгородФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
