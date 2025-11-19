Житель Нижнего Новгорода отсудил 540 тысяч рублей за рекламу с его данными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Более 540 тысяч рублей морального ущерба взыскали с компании в пользу жителя Нижнего Новгорода за распространение его личного номера телефона в рекламной продукции, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Компания, изготавливающая сувенирную и полиграфическую продукцию, разместила на своей странице в соцсетях видеоролик с изображением заказанных ранее мужчиной визиток с QR-кодом, по которому любой желающий может увидеть его личный сотовый номер – на это мужчина согласия не давал.

« "Это стало основанием для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда. В своем заявлении мужчина указал, что после размещения видеоролика стал получать большой поток входящих спам-звонков и спам-рассылок со стороны третьих лиц и мошенников и вынужден тратить больше времени и отвлекаться на обработку, удаление, блокировку входящих звонков. Суд решил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 543 тысяч рублей", - говорится в сообщении

Исполнительное производство было возбуждено в Советском районном отделении судебных приставов. Добровольно компания не выплатила долг.