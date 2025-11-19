Появились подробности по делу капитана батискафа, затонувшего в Хургаде

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию для установления причин катастрофы, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.

"Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", - сказал источник.

Ранее адвокат капитана туристической подлодки сообщал египетским СМИ, что его подзащитный еще до злополучного инцидента неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.

Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России , потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.