19.11.2025
08:11 19.11.2025
Появились подробности по делу капитана батискафа, затонувшего в Хургаде
Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию
Появились подробности по делу капитана батискафа, затонувшего в Хургаде

Защита капитана затонувшего в Хургаде батискафа просит создать комиссию

Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде. Архивное фото
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию для установления причин катастрофы, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", - сказал источник.
4 сентября, 01:01
В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек
4 сентября, 01:01
Ранее адвокат капитана туристической подлодки сообщал египетским СМИ, что его подзащитный еще до злополучного инцидента неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
4 августа, 10:40
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76
4 августа, 10:40
 
Заголовок открываемого материала