В НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS не заденет Землю

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Комета 3I/ATLAS не заденет Землю и другие планеты Солнечной системы, сообщила Ники Фокс, заместитель администратора в управлении научных миссий американского космического агентства НАСА.
"Нет, этого не произойдет ... C объектами в нашей Солнечной системе все будет в порядке", - заявил Фокс на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, заденет ли комета какие-либо из планет Солнечной системы.
Межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой, вопреки слухам о его искусственном происхождении, заявил в среду заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия.
3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.