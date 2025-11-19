В НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS не заденет Землю

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Комета 3I/ATLAS не заденет Землю и другие планеты Солнечной системы, сообщила Ники Фокс, заместитель администратора в управлении научных миссий американского космического агентства НАСА.

"Нет, этого не произойдет ... C объектами в нашей Солнечной системе все будет в порядке", - заявил Фокс на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, заденет ли комета какие-либо из планет Солнечной системы.