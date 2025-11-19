Рейтинг@Mail.ru
В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
23:51 19.11.2025
В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находясь от нее на безопасном расстоянии, заявила в среду заместитель директора по научным миссиям НАСА Никки... РИА Новости, 19.11.2025
В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS находится на безопасном расстоянии от Земли

© The Virtual Telescope ProjectСнимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© The Virtual Telescope Project
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находясь от нее на безопасном расстоянии, заявила в среду заместитель директора по научным миссиям НАСА Никки Фокс.
"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она на брифинге.
Изображение объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой
Вчера, 23:30
Фокс добавила, что комета находится на безопасном расстоянии от Земли, которое практически в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.
Как уточнили ранее в НАСА, комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, входящим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от неё. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров, говорится в сообщении.
Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, информирует НАСА.
Межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории
18 ноября, 16:36
 
Наука
 
 
