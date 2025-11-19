В НАСА заверили, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находясь от нее на безопасном расстоянии, заявила в среду заместитель директора по научным миссиям НАСА Никки Фокс.

"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она на брифинге.

Фокс добавила, что комета находится на безопасном расстоянии от Земли , которое практически в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.

Как уточнили ранее в НАСА , комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, входящим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от неё. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров, говорится в сообщении.

Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, информирует НАСА.