НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки кометы 3I/ATLAS, которая прибыла из другой звездной системы, она была видна с Земли и приближалась к Марсу на 30 миллионов километров, передает корреспондент РИА Новости.
НАСА наблюдало за кометой весь период ее пребывания в пределах Солнечной системы, уточнили на пресс-конференции. Снимки, предоставленные агентством, сделаны в том числе телескопами "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".
НАСА ранее уточняло, что комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, вошедшим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от планеты. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров.
Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, информировало НАСА.
Межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.