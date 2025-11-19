Рейтинг@Mail.ru
НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой
Наука
 
23:30 19.11.2025
НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки кометы 3I/ATLAS, которая...
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056152250_0:110:977:843_1920x0_80_0_0_5e7d9ee4a6bd4b997bc87df590b0bb68.jpg
1920
1920
true
НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой

НАСА заявило, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы и опубликовало снимки

© NASAИзображение объекта 3I/ATLAS
Изображение объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© NASA
Изображение объекта 3I/ATLAS
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки кометы 3I/ATLAS, которая прибыла из другой звездной системы, она была видна с Земли и приближалась к Марсу на 30 миллионов километров, передает корреспондент РИА Новости.
НАСА наблюдало за кометой весь период ее пребывания в пределах Солнечной системы, уточнили на пресс-конференции. Снимки, предоставленные агентством, сделаны в том числе телескопами "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории
18 ноября, 16:36
НАСА ранее уточняло, что комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, вошедшим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от планеты. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров.
Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, информировало НАСА.
Межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Межзвездный пришелец: загадка 3I/ATLAS, стремительно летящего к Земле
7 ноября, 18:00
 
НаукаЗемляМарсСергей Кудь-СверчковНАСАКосмос
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
