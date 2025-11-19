https://ria.ru/20251119/kitaj-2056154642.html
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций
Китай является мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений, обгоняя США, заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post главный
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китай является мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений, обгоняя США, заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post главный редактор научного журнала Frontiers Фредерик Фэнтер.
Frontiers - одно из ведущих мировых изданий научных журналов с открытым доступом, его штаб-квартира находится в Швейцарии
.
"Нет никаких сомнений, что Китай
теперь является лидером по количеству научных публикаций и достижений. Другие показатели, такие как патенты, еще больше подтверждают, что Китай превзошел США
не только по объему, но и по качеству научного производства", - заявил Фредерик Фэнтер.
США долгое время считались ведущей страной в сфере научных исследований, однако по количеству публикаций можно заметить, что американские ученые начинают уступать своим китайским коллегам. К 2024 году у Китая насчитывалось около 1,1 миллиона научных статей, в то время как количество публикаций в США составило 880 тысяч, отмечает газета.
"Что касается исследований в сфере энергетики, очевидно, что Китай стал мировым лидером - 35% от всех исследовательских работ в этой сфере приходится именно на Китай", - добавил он.
По словам Фэнтера, исследователи из КНР внесли значительный вклад в развитие ядерной энергетики нового поколения.
Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что в Китае представили важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен ториевым жидкосолевым реактором. В отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют тяжелых и крупных систем охлаждения и высокого давления, для нового реактора будет использоваться торий - более безопасное вещество, запасы которого гораздо больше.