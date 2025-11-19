Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китай является мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений, обгоняя США, заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post главный редактор научного журнала Frontiers Фредерик Фэнтер.

Frontiers - одно из ведущих мировых изданий научных журналов с открытым доступом, его штаб-квартира находится в Швейцарии

"Нет никаких сомнений, что Китай теперь является лидером по количеству научных публикаций и достижений. Другие показатели, такие как патенты, еще больше подтверждают, что Китай превзошел США не только по объему, но и по качеству научного производства", - заявил Фредерик Фэнтер.

США долгое время считались ведущей страной в сфере научных исследований, однако по количеству публикаций можно заметить, что американские ученые начинают уступать своим китайским коллегам. К 2024 году у Китая насчитывалось около 1,1 миллиона научных статей, в то время как количество публикаций в США составило 880 тысяч, отмечает газета.

"Что касается исследований в сфере энергетики, очевидно, что Китай стал мировым лидером - 35% от всех исследовательских работ в этой сфере приходится именно на Китай", - добавил он.

По словам Фэнтера, исследователи из КНР внесли значительный вклад в развитие ядерной энергетики нового поколения.