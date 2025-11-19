Рейтинг@Mail.ru
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kitaj-2056154642.html
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций - РИА Новости, 19.11.2025
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций
Китай является мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений, обгоняя США, заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post главный РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:49:00+03:00
2025-11-19T23:49:00+03:00
в мире
китай
сша
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_903d2b7804155534ef04767d0fcc4b82.jpg
https://ria.ru/20251116/age-2054793482.html
https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015848927.html
китай
сша
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0589b3303edc33eb3ee59d5ba589fed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, швейцария
В мире, Китай, США, Швейцария
Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций

Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЦентральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китай является мировым лидером по количеству научных публикаций и достижений, обгоняя США, заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post главный редактор научного журнала Frontiers Фредерик Фэнтер.
Frontiers - одно из ведущих мировых изданий научных журналов с открытым доступом, его штаб-квартира находится в Швейцарии.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Дожить до 150 теперь реально". Что придумали ученые в Китае
16 ноября, 08:00
"Нет никаких сомнений, что Китай теперь является лидером по количеству научных публикаций и достижений. Другие показатели, такие как патенты, еще больше подтверждают, что Китай превзошел США не только по объему, но и по качеству научного производства", - заявил Фредерик Фэнтер.
США долгое время считались ведущей страной в сфере научных исследований, однако по количеству публикаций можно заметить, что американские ученые начинают уступать своим китайским коллегам. К 2024 году у Китая насчитывалось около 1,1 миллиона научных статей, в то время как количество публикаций в США составило 880 тысяч, отмечает газета.
"Что касается исследований в сфере энергетики, очевидно, что Китай стал мировым лидером - 35% от всех исследовательских работ в этой сфере приходится именно на Китай", - добавил он.
По словам Фэнтера, исследователи из КНР внесли значительный вклад в развитие ядерной энергетики нового поколения.
Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что в Китае представили важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен ториевым жидкосолевым реактором. В отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют тяжелых и крупных систем охлаждения и высокого давления, для нового реактора будет использоваться торий - более безопасное вещество, запасы которого гораздо больше.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки
8 мая, 19:05
 
В миреКитайСШАШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала