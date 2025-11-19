Патриарх Кирилл пожелал победы России

XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Всемирный русский народный собор (ВРНС) – российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".