Патриарх Кирилл пожелал победы России

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что молится и желает победы армии России.
"Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине. Мы переживаем за судьбы наших братьев и сестер по обе стороны фронта", – сказал патриарх Кирилл на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Всемирный русский народный собор (ВРНС) – российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
