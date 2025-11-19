Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл пожелал победы России - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:24 19.11.2025 (обновлено: 14:47 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/kirill-2056015444.html
Патриарх Кирилл пожелал победы России
Патриарх Кирилл пожелал победы России - РИА Новости, 19.11.2025
Патриарх Кирилл пожелал победы России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что молится и желает победы армии России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:24:00+03:00
2025-11-19T14:47:00+03:00
религия
россия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944882449_0:93:2788:1661_1920x0_80_0_0_481b0df037a14bc0d7fb3bb7498b33f4.jpg
https://ria.ru/20251028/mitropolit-2051265282.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944882449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a74f9d6e1da3785eb9b7613e44459322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл пожелал победы России

Патриарх Кирилл: мы переживаем за наших братьев и сестер по обе стороны фронта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что молится и желает победы армии России.
"Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине. Мы переживаем за судьбы наших братьев и сестер по обе стороны фронта", – сказал патриарх Кирилл на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Всемирный русский народный собор (ВРНС) – российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Митрополит Тихон поразился отношению участников СВО к противнику
28 октября, 17:25
 
РелигияРоссияУкраинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала