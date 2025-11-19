Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта
23:16 19.11.2025
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинские чиновники раскритиковали предлагаемый США план по решению украинского конфликта, заявив, что он не будет реализован в стране без внесения в него значительных изменений, сообщает газета Financial Times.
"Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что... без существенных изменений он не будет реализован на Украине" , - отмечает Financial Times.
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Вчера, 20:58
Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал газете план США как "очень однотипный".
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: план США предполагает признание Западом Крыма и Донбасса российскими
Вчера, 20:51
 
