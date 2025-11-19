Рейтинг@Mail.ru
20:53 19.11.2025
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти США считают, что в интересах Киева отказаться сейчас от территорий на востоке, поскольку они все равно потеряют их, если конфликт продолжится, сообщает портал Axios со ссылкой на американский источник.
Как сообщает портал, новый план президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине предусматривает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.
"По мнению американского чиновника, Белый дом считает, что Украина, вероятно, потеряет эту территорию в любом случае, если война продолжится, и "поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас", - пишет портал.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: план США предполагает признание Западом Крыма и Донбасса российскими
