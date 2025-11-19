https://ria.ru/20251119/kiev-2056128081.html
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке
Власти США считают, что в интересах Киева отказаться сейчас от территорий на востоке, поскольку они все равно потеряют их, если конфликт продолжится, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:53:00+03:00
2025-11-19T20:53:00+03:00
2025-11-19T20:53:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251119/smi-2056127732.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
СМИ: США считают, что в интересах Киева отказаться от территорий на востоке
Axios: США считают, что Киева стоит сейчас отказаться от территорий на востоке