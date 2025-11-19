https://ria.ru/20251119/kiev-2056003925.html
Посольство США подтвердило, что министр армии Дрисколл прибыл в Киев
Посольство США подтвердило, что министр армии Дрисколл прибыл в Киев - РИА Новости, 19.11.2025
Посольство США подтвердило, что министр армии Дрисколл прибыл в Киев
Посольство США на Украине подтвердило, что делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, намерена провести там "фактчекинг" и обсудить... РИА Новости, 19.11.2025
Посольство США подтвердило прибытие делегации с Дрисколлом в Киев