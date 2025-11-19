Рейтинг@Mail.ru
Посольство США подтвердило, что министр армии Дрисколл прибыл в Киев
13:54 19.11.2025 (обновлено: 14:12 19.11.2025)
Посольство США подтвердило, что министр армии Дрисколл прибыл в Киев
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
politico
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, politico
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Politico
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине подтвердило, что делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, намерена провести там "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования.
"Министр Дрисколл и команда прибыли сегодня утром в Киев по поручению администрации (президента США Дональда) Трампа с миссией по фактчекингу, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение конфликта", - говорится в сообщении посольства, которое приводит агентство Рейтер.
Как сообщало ранее издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Делегация США в Киеве может обсудить производство оружия, пишут СМИ
