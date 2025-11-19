Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 19.11.2025 (обновлено: 16:38 19.11.2025)
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Российские военные отразили удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу и уничтожили две пусковые установки в Харьковской области, откуда бил противник, сообщило... РИА Новости, 19.11.2025
Кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Уничтожены 2 пусковые установки с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета.
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS

Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести ракетный удар по России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу и уничтожили две пусковые установки в Харьковской области, откуда бил противник, сообщило Минобороны.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по <...> позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов <..> уничтожены", — говорится в релизе.
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
17 ноября, 08:00
Киевский режим накануне в 14:31 мск попытался ударить по Воронежу, сообщили в ведомстве. ВСУ применили четыре ракеты ATACMS производства США, которые сбили российские комплексы С-400 и "Панцирь". Средства ПВО позволили оперативно обнаружить пусковые установки MLRS в районе села Волосская Балаклея в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области.
Обломки сбитых ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частное домовладение. Жертв и пострадавших среди населения нет, добавило Минобороны.
Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать российские гражданские объекты. В ответ на атаки армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
