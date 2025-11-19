ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу и уничтожили две пусковые установки в Харьковской области, откуда бил противник, сообщило Минобороны.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по <...> позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов <..> уничтожены", — говорится в релизе.
Киевский режим накануне в 14:31 мск попытался ударить по Воронежу, сообщили в ведомстве. ВСУ применили четыре ракеты ATACMS производства США, которые сбили российские комплексы С-400 и "Панцирь". Средства ПВО позволили оперативно обнаружить пусковые установки MLRS в районе села Волосская Балаклея в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области.
Обломки сбитых ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частное домовладение. Жертв и пострадавших среди населения нет, добавило Минобороны.
Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать российские гражданские объекты. В ответ на атаки армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
