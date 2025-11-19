Рейтинг@Mail.ru
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
08:06 19.11.2025
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
Киевским режимом 18 ноября в 14.31 мск была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации,... РИА Новости, 19.11.2025
2025
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России

Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести ракетный удар по России

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Киевским режимом 18 ноября в 14.31 мск была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации, сообщило Минобороны РФ.
"Восемнадцатого ноября 2025 года в 14.31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
