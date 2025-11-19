https://ria.ru/20251119/kiev-2055909642.html
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России - РИА Новости, 19.11.2025
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
Киевским режимом 18 ноября в 14.31 мск была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:06:00+03:00
2025-11-19T08:06:00+03:00
2025-11-19T08:06:00+03:00
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644202_0:199:3287:2047_1920x0_80_0_0_3630745b9a2780c89224429d6458070d.jpg
https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055909084.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e049315fc23c28bf2944adc259914466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев нанес ракетный удар по гражданским объектам в глубине России
Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести ракетный удар по России