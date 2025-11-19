Рейтинг@Mail.ru
Киев превзошел Геббельса в прочтении русской классики, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
07:14 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kiev-2055905783.html
Киев превзошел Геббельса в прочтении русской классики, заявил Мединский
Киев превзошел Геббельса в прочтении русской классики, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
Киев превзошел Геббельса в прочтении русской классики, заявил Мединский
Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса в "прочтении русской классики", заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье,... РИА Новости, 19.11.2025
Киев превзошел Геббельса в прочтении русской классики, заявил Мединский

Мединский: Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса в "прочтении русской классики", заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды".
"В основе обоих списков - как "запретительного", так и "разрешительного" - деятели культуры, театра, писатели, поэты, музыканты, художники. Классика XVIII и XIX веков. Что ж. До такого "прочтения русской классики" не доходило даже ведомство Геббельса. А превзойти нацистов - задача не из легких", - написал Мединский.
Он отметил, что под запрет на Украине попал Иван Сусанин, декабристы, которые "не признавали права народов на самоопределение", а также поэт XVIII века Антиох Кантемир, владевший селом Кантемировка, в честь которого названа знаменитая Кантемировская дивизия.
Кроме того, из курса зарубежной литературы на Украине убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Тютчева, Фета, Бунина, Есенина и поэтов Серебряного века, из программы исключили более 40 авторов. Уничтожению подверглись и памятники поэтов и писателей, идеологов, а также мемориалы героям Великой Отечественной войны.
