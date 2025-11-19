МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса в "прочтении русской классики", заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье, которая опубликована на сайте Киев с запретительными списками превзошел ведомство Геббельса в "прочтении русской классики", заявил помощник президента России Владимир Мединский в статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды"

"В основе обоих списков - как "запретительного", так и "разрешительного" - деятели культуры, театра, писатели, поэты, музыканты, художники. Классика XVIII и XIX веков. Что ж. До такого "прочтения русской классики" не доходило даже ведомство Геббельса. А превзойти нацистов - задача не из легких", - написал Мединский.

Он отметил, что под запрет на Украине попал Иван Сусанин, декабристы, которые "не признавали права народов на самоопределение", а также поэт XVIII века Антиох Кантемир, владевший селом Кантемировка, в честь которого названа знаменитая Кантемировская дивизия.