В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревогу в Киеве объявили в 03.45 мск. Сигнал тревоги также объявлен в Ровненской, Тернопольской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в одном районе Винницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
