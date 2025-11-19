Что бы ни врали киевские комики своим спонсорам, их режим приговорен. Поступательное и неумолимое, как асфальтовый каток, продвижение российских ВС на запад, ежедневная сдача в плен очередных "киборгов", массовое бегство из страны молодежи, фактический дефолт — при таких вводных долго продержаться невозможно.

Отнюдь не русская пропаганда, а западные военные эксперты ставят на то, что киевскому нацистскому режиму осталось недолго.

"Ненавижу это говорить, но Киев не дотянет до весны," — это The Times, некогда гарцевавшая во главе "крестового похода" против России и уверявшая украинцев, что они вот-вот возьмут Москву.

"Теперь Украина обречена?" — задается вопросом американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). И сам же себе отвечает: "Русские будут забирать все больше территорий, в какой-то момент ряды украинцев сломаются, Украине придется подписать невыгодный мир на драконовских условиях".

Даже из самой Украины несутся голоса разума: бывший вэсэушник Тарас Чмут, не понаслышке знакомый с ситуацией на фронте, признал, что оборона страны "близка к коллапсу".

Научный сотрудник знаменитого аналитического центра RAND Corp Дженнифер Кавано чуть более милосердна к киевским, но вывод ее так же неумолим: "Трудно предсказать, сколько могут продержаться ВСУ: это может быть год, несколько месяцев или считаные недели. <...> Упрямство Киева — показатель не силы, а слабости, <…> там предпочитают медленное отступление быстрой капитуляции. Это опасная стратегия, которая несет огромный риск для выживаемости страны".

Кавано не столько заботится об Украине, сколько опечалена тем, как падение Киева скажется на американской администрации. Она укоряет президента США за то, что тот не успел воспользоваться окном возможностей для переговоров с Москвой.

"Никакие угрозы (в адрес России. — Прим. ред.) не сработали, — констатирует эксперт. — Пора признать, что никакое давление не заставит президента России Владимира Путина остановить войну, если он не добьется своих целей".

Продолжение кризиса на Украине крайне опасно для США: если Киев попытается масштабировать конфликт с помощью провокаций, то Америку затянет в воронку мировой войны. А если (вернее, когда) киевский режим рухнет, враги Трампа с радостью обвинят его в этом "новом Афганистане".

Кавано пытается спасти рядового Трампа — заранее вытащить президента из-под обломков рушащегося киевского режима. Потому что за год он так и не сумел вытащить США из этой позорной авантюры, повесив всех собак на предыдущую администрацию.

Однако Кавано полагает, что для Вашингтона еще не все потеряно. У Трампа еще есть ресурс, который он может предложить Путину. Это гарантия нерасширения НАТО на восток и снятия санкций с России. Эксперт считает это "предложением, от которого невозможно отказаться", но заниматься дипломатией необходимо срочно, иначе и это окно возможностей закроется, а Москва просто продолжит свое движение на запад.

Что ж, спасибо нашим бойцам: именно их героизм вправляет мозги западным экспертам. На улицах Красноармейска сегодня решаются судьбы не только России и Европы, но и США. Военная эскалация, в которую Киев пытается втянуть своих спонсоров, способна погубить Америку. Хочется думать, что Вашингтон это осознает — хотя бы с помощью своих доверенных аналитиков.

Им осталось понять еще то, что на Москву не действуют ни угрозы, ни манипуляции, ни давление, ни лесть, а также ни кнут и ни пряник. Мы будем добиваться выполнения всех целей СВО с тем же непоколебимым упорством, которое демонстрировали все это время. Пустые обещания, попытки выцыганить время для перевооружения Киева, увертки, ложь — все это надо оставить в прошлом. Как и гангстерскую риторику — как мы помним, "предложение, от которого невозможно отказаться" делал своим контрагентам жестокий убийца, глава мафиозного клана дон Корлеоне.