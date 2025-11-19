Рейтинг@Mail.ru
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
16:13 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
Глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля "Янтарь", пишет Independent.Министр утверждает, что российский... РИА Новости, 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину

Глава МО Британии обратился с посланием к РФ из-за российского корабля "Янтарь"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля "Янтарь", пишет Independent.

Министр утверждает, что российский разведывательный корабль, работавший к северу от Шотландии, направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.
“Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете", — заявил он.

В январе Хили уже называл исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.

В ответ российское посольство в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
