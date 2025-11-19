Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа
23:09 19.11.2025 (обновлено: 00:00 20.11.2025)
СМИ: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа
СМИ: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может уйти из администрации Дональда Трампа в январе 2026 года, передает Reuters. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
сша
украина
кит келлог
дональд трамп
в мире, сша, украина, кит келлог, дональд трамп
В мире, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может уйти из администрации Дональда Трампа в январе 2026 года, передает Reuters.
"Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", — говорится в публикации со ссылкой на четыре источника.

Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
8 ноября, 04:41
Как отмечает агентство, после его ухода Киев потеряет ключевого союзника в Белом доме.
Кроме того, спецпосланник президента — временная должность. Подобные посланники должны быть утверждены сенатом США, чтобы оставаться на своих позициях больше 360 дней. Келлог указывал, что январь с учетом действующего законодательства может стать естественным временем для отставки, заявили собеседники агентства.
По словам одного источника, Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению работают слишком много чиновников в администрации. Другой добавил, что Келлог никогда не планировал надолго там задерживаться.
The Wall Street Journal писала, что Трамп ставил перед Келлогом задачу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Впоследствии американский лидер не раз признавал, что достичь мира оказалось сложнее, чем он рассчитывал.
По данным Washington Post, дочь Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи Киеву. Фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
15 октября, 18:19
 
