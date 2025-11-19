СМИ: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может уйти из администрации Дональда Трампа в январе 2026 года, передает Reuters.
"Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", — говорится в публикации со ссылкой на четыре источника.
Как отмечает агентство, после его ухода Киев потеряет ключевого союзника в Белом доме.
Кроме того, спецпосланник президента — временная должность. Подобные посланники должны быть утверждены сенатом США, чтобы оставаться на своих позициях больше 360 дней. Келлог указывал, что январь с учетом действующего законодательства может стать естественным временем для отставки, заявили собеседники агентства.
По словам одного источника, Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению работают слишком много чиновников в администрации. Другой добавил, что Келлог никогда не планировал надолго там задерживаться.
The Wall Street Journal писала, что Трамп ставил перед Келлогом задачу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Впоследствии американский лидер не раз признавал, что достичь мира оказалось сложнее, чем он рассчитывал.
По данным Washington Post, дочь Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи Киеву. Фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии.
