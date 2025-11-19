СМИ: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа

"Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", — говорится в публикации со ссылкой на четыре источника.

По словам одного источника, Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению работают слишком много чиновников в администрации. Другой добавил, что Келлог никогда не планировал надолго там задерживаться.