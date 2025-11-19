https://ria.ru/20251119/kbr-2055938145.html
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии
Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.11.2025
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии
НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство.
"Сотрудниками УФСБ России
по КБР задержан 34-летний житель Кабардино-Балкарии, причастный к государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, находясь на территории Украины
, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к диверсии", признакам составов преступлений, "Госизмена" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.