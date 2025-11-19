Рейтинг@Mail.ru
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kbr-2055938145.html
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии - РИА Новости, 19.11.2025
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии
Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:34:00+03:00
2025-11-19T10:34:00+03:00
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_315:64:2000:1012_1920x0_80_0_0_5d20b06935dd7260bf1068e47d94581d.jpg
https://ria.ru/20250619/mosienko--2023905278.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_569:0:1997:1071_1920x0_80_0_0_594253a69ed7ae090b8b93554aa04275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии

ФСБ заподозрила жителя Кабардино-Балкарии в госизмене и подготовке диверсии

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство.
«
"Сотрудниками УФСБ России по КБР задержан 34-летний житель Кабардино-Балкарии, причастный к государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, находясь на территории Украины, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к диверсии", признакам составов преступлений, "Госизмена" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену
19 июня, 14:13
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала