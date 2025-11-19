В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии

НАЛЬЧИК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к диверсии", признакам составов преступлений, "Госизмена" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.