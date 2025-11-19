Рейтинг@Mail.ru
Минобороны и ВсКО заключили соглашение о пополнении резерва
13:24 19.11.2025
Минобороны и ВсКО заключили соглашение о пополнении резерва
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Евгений Бурдинский
2025
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Евгений Бурдинский подписали соглашение о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны. Соглашение подобного рода было подписано Минобороны РФ впервые. Об этом сообщили в телеграм-канале ВсКО.
"Это крайне важное соглашение, направленное на укрепление роли казачества в жизни страны и укрепление нашего государства в целом. Казачество испокон веков является опорой страны. И сейчас мы усиливаем это положение, этот исторический статус", – отметил атаман в своем телеграм-канале.
 
