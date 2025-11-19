https://ria.ru/20251119/kazaki-2055991809.html
Минобороны и ВсКО заключили соглашение о пополнении резерва
Минобороны и ВсКО заключили соглашение о пополнении резерва - РИА Новости, 19.11.2025
Минобороны и ВсКО заключили соглашение о пополнении резерва
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального... РИА Новости, 19.11.2025
российское казачество
министерство обороны рф (минобороны рф)
