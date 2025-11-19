Рейтинг@Mail.ru
20:55 19.11.2025
В московском Щукино выявили случай бешенства у животного
москва, россия
Москва, Россия
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в районе Щукино в Москве, там введен карантин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы.
"В связи с выявлением 17 ноября 2025 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы... установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.
Бешенство - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных
28 сентября, 04:37
 
МоскваРоссия
 
 
