В московском Щукино выявили случай бешенства у животного
В московском Щукино выявили случай бешенства у животного
Случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в районе Щукино в Москве, там введен карантин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра... РИА Новости, 19.11.2025
В московском Щукино выявили случай бешенства у животного
Собянин ввел карантин в Щукино из-за выявленного случая бешенства у животного