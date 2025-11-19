В московском Щукино выявили случай бешенства у животного

"В связи с выявлением 17 ноября 2025 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы... установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.