В Канаде волк использовал крабовую ловушку для ловли рыбы
14:29 19.11.2025 (обновлено: 14:54 19.11.2025)
В Канаде волк использовал крабовую ловушку для ловли рыбы
В Канаде волк использовал крабовую ловушку для ловли рыбы
2025
Канада, Британская Колумбия
В Канаде волк использовал крабовую ловушку для ловли рыбы

В Канаде зафиксировали случай использования волком рыболовецкой ловушки

Волк использует рыболовецкую ловушки для получения рыбы в канадской провинции Британская Колумбия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Исследователи в Канаде зафиксировали случай использования волком рыболовецкой ловушки для получения рыбы, следует из исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution.
"Были сделаны кадры того, как волк появляется из воды с поплавком от ловушки для крабов, а затем тянет (ловушку – ред.) за закрепленную веревку по пляжу, пока ловушка, которая была погружена в воду, не появляется из воды. Затем волк извлекает расположенный внутри нее отсек для приманки (в качестве которой для ловли крабов использовались маленькие рыбы - ред.) и съедает приманку", - говорится в исследовании.
Видео было снято в канадской провинции Британская Колумбия в мае 2024 года. Это, вероятно, первый задокументированный случай использования диким волком инструмента для добычи пищи.
Исследователи установили камеры для слежения за крабовыми ловушками после чего, как они неоднократно подвергались повреждениям. Ученые предположили, что их могли прорывать выдры, морские котики или другие животные в попытке добраться до рыбы. Однако после того, как установили камеры, выяснилось, что виной всему волк.
Из-за проворности, с которой волк обращался с краболовкой, чтобы добыть себе рыбу, ученые предположили, что животное уже развило этот навык и применяло его неоднократно. Впоследствии ученые зафиксировали еще два случая приближения волков к крабовым ловушкам с тем же исходом.
Исследователи подчеркивают, что хотя неизвестно, осознавал ли волк механизм работы ловушки или же действовал по принципу проб и ошибок, примечателен сам факт использования волком человеческих инструментов для достижения цели.
