В Оренбуржье планируют построить образовательный кампус
В Оренбуржье планируют построить образовательный кампус - РИА Новости, 19.11.2025
В Оренбуржье планируют построить образовательный кампус
Образовательный кампус планируется построить на территории Оренбургской области, он может стать межвузовским центром практических компетенций для обучающихся
УФА, 19 ноя - РИА Новости. Образовательный кампус планируется построить на территории Оренбургской области, он может стать межвузовским центром практических компетенций для обучающихся не только региона и российских вузов, но и студентов из зарубежья, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
Глава региона в своём Telegram-канале рассказал, что продолжает рабочие совещания, в том числе и на федеральном уровне, по созданию образовательного кампуса на территории Оренбургской области.
"Вместе с Айратом Ринатовичем Гатиятовым, заместителем министра науки и высшего образования РФ, обсудили разработанный минобром региона проект. Если всё удастся реализовать, то здание бывшего Чкаловского военного авиационного училища, где обучался Ю. А. Гагарин, будет возвращено студентам. Объекту культурного наследия необходима реконструкция, после которой обновлённые площади можно будет использовать как общежитие и коворкинг-зоны", - сообщил Евгений Солнцев.
Он отметил, что образовательный кампус может стать межвузовским центром практических компетенций для обучающихся не только региона и российских вузов, но и студентов из зарубежья.
"Мы находимся на стыке Европы и Азии. К нам активно едут учиться граждане Индии, Казахстана. Только в одном Оренбургском государственном медицинском университете учатся несколько тысяч таких студентов. Уверен, при необходимой поддержке этот проект нам будет по плечу", - добавил губернатор Оренбургской области.