На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр - РИА Новости, 19.11.2025
03:28 19.11.2025
На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр
На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено на Камчатке после хищения 114 тысяч рублей у местного жителя при покупке билетов в театр, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 19.11.2025
РИА Новости
На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр

На Камчатке возбудили дело после хищения 114 тысяч рублей при покупке билетов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено на Камчатке после хищения 114 тысяч рублей у местного жителя при покупке билетов в театр, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
"В полицию обратился 28-летний житель города Петропавловска-Камчатского с заявлением о том, что его денежные средства были списаны на неизвестные счета по предоставленной мошенниками ссылке под предлогом покупки билетов в театр", - говорится в сообщении полиции.
По информации ведомства, потерпевший познакомился в интернете с девушкой, которая предложила посетить театр.
"Девушка предложила сходить в театр и выслала ссылку для покупки билетов. Молодой человек перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты", - уточнили в управлении.
После первой транзакции на 7 тысяч рублей билеты не были доставлены.
"Мужчина обратился в службу поддержки на этом же сайте и в ходе беседы со "службой поддержки" произвел еще пять транзакций", - отметили в полиции.
В результате мошеннических действий с банковской карты потерпевшего было списано 114 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
