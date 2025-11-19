На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено на Камчатке после хищения 114 тысяч рублей у местного жителя при покупке билетов в театр, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю в Telegram-канале

"В полицию обратился 28-летний житель города Петропавловска-Камчатского с заявлением о том, что его денежные средства были списаны на неизвестные счета по предоставленной мошенниками ссылке под предлогом покупки билетов в театр", - говорится в сообщении полиции.

По информации ведомства, потерпевший познакомился в интернете с девушкой, которая предложила посетить театр.

"Девушка предложила сходить в театр и выслала ссылку для покупки билетов. Молодой человек перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты", - уточнили в управлении.

После первой транзакции на 7 тысяч рублей билеты не были доставлены.

"Мужчина обратился в службу поддержки на этом же сайте и в ходе беседы со "службой поддержки" произвел еще пять транзакций", - отметили в полиции.