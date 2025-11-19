У берегов Камчатки зафиксировали четыре афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя – РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,2 зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,4, не ощущаемых в населенных пунктах.
"За сутки зарегистрировано четыре афтершока произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,2. В населенных пунктах они не ощущались", — сообщили спасатели.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.