У берегов Камчатки зафиксировали четыре афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноя – РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,2 зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,4, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки зарегистрировано четыре афтершока произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,2. В населенных пунктах они не ощущались", — сообщили спасатели.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.