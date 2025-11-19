https://ria.ru/20251119/jurist-2055899719.html
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World* - РИА Новости, 19.11.2025
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*
Играть в уже купленные игры украинской компании GSC Game World* можно, однако дальнейшая покупка подписок и внутриигровых предметов может быть классифицирована... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:48:00+03:00
2025-11-19T05:48:00+03:00
2025-11-19T05:52:00+03:00
россия
владимир фокин
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20251119/jurist-2055870923.html
https://ria.ru/20251118/igra-2055840974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир фокин, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, общество
Россия, Владимир Фокин, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*
Юрист Фокин: играть в ранее купленные игры GSC Game World можно
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Играть в уже купленные игры украинской компании GSC Game World* можно, однако дальнейшая покупка подписок и внутриигровых предметов может быть классифицирована как финансирование нежелательной организации, рассказал РИА Новости адвокат, руководитель налоговой практики адвокатского бюро "Линия права" Владимир Фокин.
Во вторник, 18 ноября, Генпрокуратура РФ
признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая, по версии надзорного ведомства, перевела на нужды ВСУ
около 17 миллионов долларов.
"Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр, в том числе S.T.A.L.K.E.R. Это личная собственность пользователя, и за запуск игры никто преследовать не будет", - рассказал юрист.
Однако Фокин
подчеркнул, что любое дальнейшее финансовое участие, например покупка внутриигровых предметов, подписок, пакетов расширений, уже может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации.
"Это зона административной, а при определенных обстоятельствах - и уголовной ответственности. Если организация связана с деятельностью, направленной против интересов РФ, последствия будут куда серьезнее. Формально доказывать умысел придется уже в рамках следствия и суда - и это неприятная перспектива даже для случайного покупателя", - заключил юрист.
* Организация признана нежелательной на территории России.