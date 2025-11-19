Рейтинг@Mail.ru
05:48 19.11.2025 (обновлено: 05:52 19.11.2025)
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*
2025-11-19T05:48:00+03:00
2025-11-19T05:52:00+03:00
2025
россия, владимир фокин, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, общество
Россия, Владимир Фокин, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
Юрист рассказал, можно ли играть в уже купленные игры GSC Game World*

Юрист Фокин: играть в ранее купленные игры GSC Game World можно

© iStock.com / seb_raКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© iStock.com / seb_ra
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Играть в уже купленные игры украинской компании GSC Game World* можно, однако дальнейшая покупка подписок и внутриигровых предметов может быть классифицирована как финансирование нежелательной организации, рассказал РИА Новости адвокат, руководитель налоговой практики адвокатского бюро "Линия права" Владимир Фокин.
Во вторник, 18 ноября, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая, по версии надзорного ведомства, перевела на нужды ВСУ около 17 миллионов долларов.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Юрист предупредила о наказании за продажу игр GSC Game World*
Вчера, 00:08
"Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр, в том числе S.T.A.L.K.E.R. Это личная собственность пользователя, и за запуск игры никто преследовать не будет", - рассказал юрист.
Однако Фокин подчеркнул, что любое дальнейшее финансовое участие, например покупка внутриигровых предметов, подписок, пакетов расширений, уже может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации.
"Это зона административной, а при определенных обстоятельствах - и уголовной ответственности. Если организация связана с деятельностью, направленной против интересов РФ, последствия будут куда серьезнее. Формально доказывать умысел придется уже в рамках следствия и суда - и это неприятная перспектива даже для случайного покупателя", - заключил юрист.
* Организация признана нежелательной на территории России.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R
18 ноября, 20:30
 
РоссияВладимир ФокинГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
