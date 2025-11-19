СМИ раскрыли возможные последствия для Израиля от продажи США F-35 Эр-Рияду

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продажа Соединенными Штатами истребителей F-35 Саудовской Аравии может подорвать качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal.
Как утверждает издание, в течение последних двух лет Израиль доминировал на полях сражений по всему Ближнему Востоку, в основном с воздуха, в большей степени благодаря истребителям F-35. Газета со ссылкой на бывшего советника премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Якова Амидрора отмечает, что Израиль является пока единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей истребителями F-35. По словам Амидрора, это позволяло Израилю проводить "не замеченные другими" операции и давало ему преимущество в оборонительных операциях.
"Обещание администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа продать Саудовской Аравии самые современные американские самолеты угрожает лишить Израиль неоспоримого военного преимущества перед его соседями", - говорится в публикации.
По данным газеты, в настоящее время израильские чиновники обеспокоены не столько потенциальным использованием F-35 Саудовской Аравией, сколько тем, что продажа истребителей Эр-Рияду откроет путь для их покупки другими странами, такими как Турция, ясно выразившими желание их приобрести. Wall Street Journal при этом утверждает со ссылкой на бывшего посла США в Израиле Дэниела Шапиро, что израильские и американские власти уже разработали путь сохранения качественного военного превосходства Израиля в регионе.
Ранее по итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков.