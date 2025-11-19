Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли возможные последствия для Израиля от продажи США F-35 Эр-Рияду - РИА Новости, 19.11.2025
16:41 19.11.2025
СМИ раскрыли возможные последствия для Израиля от продажи США F-35 Эр-Рияду
Продажа Соединенными Штатами истребителей F-35 Саудовской Аравии может подорвать качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, пишет газета... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
израиль
саудовская аравия
ближний восток
биньямин нетаньяху
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
израиль
саудовская аравия
ближний восток
в мире, израиль, саудовская аравия, ближний восток, биньямин нетаньяху, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
СМИ раскрыли возможные последствия для Израиля от продажи США F-35 Эр-Рияду

WSJ: продажа США F-35 Эр-Рияду может подорвать военное превосходство Израиля

© Flickr / createordieАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Flickr / createordie
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продажа Соединенными Штатами истребителей F-35 Саудовской Аравии может подорвать качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal.
Как утверждает издание, в течение последних двух лет Израиль доминировал на полях сражений по всему Ближнему Востоку, в основном с воздуха, в большей степени благодаря истребителям F-35. Газета со ссылкой на бывшего советника премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Якова Амидрора отмечает, что Израиль является пока единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей истребителями F-35. По словам Амидрора, это позволяло Израилю проводить "не замеченные другими" операции и давало ему преимущество в оборонительных операциях.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
18 ноября, 21:44
"Обещание администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа продать Саудовской Аравии самые современные американские самолеты угрожает лишить Израиль неоспоримого военного преимущества перед его соседями", - говорится в публикации.
По данным газеты, в настоящее время израильские чиновники обеспокоены не столько потенциальным использованием F-35 Саудовской Аравией, сколько тем, что продажа истребителей Эр-Рияду откроет путь для их покупки другими странами, такими как Турция, ясно выразившими желание их приобрести. Wall Street Journal при этом утверждает со ссылкой на бывшего посла США в Израиле Дэниела Шапиро, что израильские и американские власти уже разработали путь сохранения качественного военного превосходства Израиля в регионе.
Ранее по итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков.
Дональд Трамп слушает Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
15 ноября, 22:15
 
