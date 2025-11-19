Рейтинг@Mail.ru
На Газу сбросили эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, заявил посол - РИА Новости, 19.11.2025
03:47 19.11.2025
На Газу сбросили эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, заявил посол
На Газу сбросили эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, заявил посол
На Газу сбросили эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, заявил посол

Посол Шафи: Израиль сбросил на Газу эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Израиль сбросил на сектор Газа эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, считает посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Мы не знаем, каково качество воды (в секторе Газа - ред.). Мы предполагаем, что она заражена. Полагаем, что и почва, и воздух заражены. Израиль сбросил на Газу 100 тысяч тонн взрывчатых веществ - это эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме. Известно, что многие армии используют обедненный уран, поэтому, мы предполагаем, что загрязнено все: вода, земля. Таким образом, Газа сейчас нуждается во всем - от А до Я", - сказал в интервью РИА Новости посол Палестины.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
21 октября, 05:37
По данным администрации Газы, Израиль полностью блокирует поставки в сектор безопасных в использовании отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, передвижных санитарных кабин, фундаментов для палаток, а также матрасов и одеял. Наступление холодов и частых дождей усугубляет бедственную ситуацию в секторе, где порядка 288 тысяч семей существуют в фактически непригодных для жизни условиях.
В начале ноября власти Газы сообщали, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС пропустил в сектор Газа 4,4 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 28% от оговоренного в соглашении объема поставок. По данным администрации палестинского полуэксклава, Израиль продолжает препятствовать ввозу в сектор Газа более 350 наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
8 ноября, 19:42
 
