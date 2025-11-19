На Газу сбросили эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, заявил посол

ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Израиль сбросил на сектор Газа эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме, считает посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

"Мы не знаем, каково качество воды (в секторе Газа - ред.). Мы предполагаем, что она заражена. Полагаем, что и почва, и воздух заражены. Израиль сбросил на Газу 100 тысяч тонн взрывчатых веществ - это эквивалент пяти бомб, подобных Хиросиме . Известно, что многие армии используют обедненный уран, поэтому, мы предполагаем, что загрязнено все: вода, земля. Таким образом, Газа сейчас нуждается во всем - от А до Я", - сказал в интервью РИА Новости посол Палестины

По данным администрации Газы, Израиль полностью блокирует поставки в сектор безопасных в использовании отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, передвижных санитарных кабин, фундаментов для палаток, а также матрасов и одеял. Наступление холодов и частых дождей усугубляет бедственную ситуацию в секторе, где порядка 288 тысяч семей существуют в фактически непригодных для жизни условиях.

В начале ноября власти Газы сообщали, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС пропустил в сектор Газа 4,4 тысячи грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 28% от оговоренного в соглашении объема поставок. По данным администрации палестинского полуэксклава, Израиль продолжает препятствовать ввозу в сектор Газа более 350 наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.