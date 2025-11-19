В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика

НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Отчим и мать 12-летнего мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области будут судить за длительные издевательства над ребенком, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают СУСК по региону и прокуратура.

В конце ноября 2024 года в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК , ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. Мать и отчим ребенка арестованы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней матери и ее 40-летнего сожителя. Они обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против 12-летнего ребенка", - говорится в сообщении следственного управления.

Фигуранты обвиняются в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконное приобретение наркотиков, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, с мая 2021 года по ноябрь 2024 года мужчина дома систематически издевался над мальчиком, что повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью. Поведение отчима становилось все более жестоким: с мая по ноябрь 2024 года обвиняемый неоднократно жестоко избивал ребенка, подносил к его телу раскаленные предметы, угрожал убийством. Мать же бездействовала и скрывала преступления сожителя, не обеспечивала сыну лечение.

Ребенок был изъят из семьи и помещен в учреждение соцобслуживания только после того, как 26 ноября 2024 года сбежал из дома и был обнаружен в ходе поисковых мероприятий с многочисленными следами систематического жестокого обращения. По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 человек. Мать ребенка лишена родительских прав в отношении троих детей.