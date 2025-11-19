Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 19.11.2025 (обновлено: 10:36 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/istyazanie-2055934707.html
В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика
В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика - РИА Новости, 19.11.2025
В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика
Отчим и мать 12-летнего мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области будут судить за длительные издевательства над ребенком, обвиняемым грозит до 15 лет... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:24:00+03:00
2025-11-19T10:36:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040052620.html
https://ria.ru/20240426/shkola-1942417839.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кузбассе будут судить отчима и мать по обвинению в истязании мальчика

Отчима и мать будут судить в Кузбассе за 3 года издевательств над мальчиком

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Отчим и мать 12-летнего мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области будут судить за длительные издевательства над ребенком, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают СУСК по региону и прокуратура.
В конце ноября 2024 года в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. Мать и отчим ребенка арестованы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Нижегородской области задержали подростков, издевавшихся над пенсионеркой
5 сентября, 17:04
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней матери и ее 40-летнего сожителя. Они обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против 12-летнего ребенка", - говорится в сообщении следственного управления.
Фигуранты обвиняются в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконное приобретение наркотиков, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По данным следствия, с мая 2021 года по ноябрь 2024 года мужчина дома систематически издевался над мальчиком, что повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью. Поведение отчима становилось все более жестоким: с мая по ноябрь 2024 года обвиняемый неоднократно жестоко избивал ребенка, подносил к его телу раскаленные предметы, угрожал убийством. Мать же бездействовала и скрывала преступления сожителя, не обеспечивала сыну лечение.
Ребенок был изъят из семьи и помещен в учреждение соцобслуживания только после того, как 26 ноября 2024 года сбежал из дома и был обнаружен в ходе поисковых мероприятий с многочисленными следами систематического жестокого обращения. По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 человек. Мать ребенка лишена родительских прав в отношении троих детей.
"Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Прокопьевска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Результаты рассмотрения уголовного дела в суде находятся на личном контроле прокурора области", - сообщили в прокуратуре региона.
Школьники затравили двух девочек на детской площадке в Холмске Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами
26 апреля 2024, 09:44
 
ПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала