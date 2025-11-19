Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Компании, поддерживавшие режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам политики нацистской Германии, заявил в беседе с РИА Новости куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель, кинорежиссер Марсио Питлюк в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

"Я думаю, что они должны выплатить компенсации детям и внукам (жертв – ред.)", - сказал собеседник агентства.

Питлюк напомнил, что практически все немецкие компании в те годы сотрудничали с нацистами и помогли Гитлеру прийти к власти, в том числе крупные предприятия, существующие по сей день: например , Merced es-Benz , B MW, Bosch. Также он отметил, что все они пользовались рабским трудом узников концлагерей и наживались на ограблении евреев.

"То, что немцы натворили, не искупят никакие деньги. Компании стали очень богаты, потому что ограбили евреев. Их сегодняшнее могущество уходит корнями в ограбление евреев и использование рабского труда", - добавил Питлюк.