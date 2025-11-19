Рейтинг@Mail.ru
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 19.11.2025 (обновлено: 17:09 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/istoriya-2056054822.html
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях - РИА Новости, 19.11.2025
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
Компании, поддерживавшие режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам политики нацистской Германии, заявил в беседе с РИА Новости куратор Музея... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:16:00+03:00
2025-11-19T17:09:00+03:00
германия
адольф гитлер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056053046_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_c1de39306ed373d65d6e02600b30a07b.jpg
https://ria.ru/20250828/zakharova-2038133577.html
https://ria.ru/20251116/lavrov-2055322876.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056052713_0:148:1134:999_1920x0_80_0_0_504d58afa13cf889bc8291c51d2ea73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, адольф гитлер, общество
Германия, Адольф Гитлер, Общество
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях

Питлюк призвал взыскать компенсации с поддерживавших Гитлера компаний

© Фото : @marcio.pitliukМарсио Питлюк
Марсио Питлюк - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : @marcio.pitliuk
Марсио Питлюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Компании, поддерживавшие режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам политики нацистской Германии, заявил в беседе с РИА Новости куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель, кинорежиссер Марсио Питлюк в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
"Я думаю, что они должны выплатить компенсации детям и внукам (жертв – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Захарова объяснила, почему в Европе стали забывать о холокосте
28 августа, 16:36
Питлюк напомнил, что практически все немецкие компании в те годы сотрудничали с нацистами и помогли Гитлеру прийти к власти, в том числе крупные предприятия, существующие по сей день: например, Mercedes-Benz, BMW, Bosch. Также он отметил, что все они пользовались рабским трудом узников концлагерей и наживались на ограблении евреев.
"То, что немцы натворили, не искупят никакие деньги. Компании стали очень богаты, потому что ограбили евреев. Их сегодняшнее могущество уходит корнями в ограбление евреев и использование рабского труда", - добавил Питлюк.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском дворце правосудия.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
16 ноября, 18:21
 
ГерманияАдольф ГитлерОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала