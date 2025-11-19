https://ria.ru/20251119/istoriya-2056054822.html
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях - РИА Новости, 19.11.2025
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
Компании, поддерживавшие режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам политики нацистской Германии, заявил в беседе с РИА Новости куратор Музея... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:16:00+03:00
2025-11-19T16:16:00+03:00
2025-11-19T17:09:00+03:00
германия
адольф гитлер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056053046_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_c1de39306ed373d65d6e02600b30a07b.jpg
https://ria.ru/20250828/zakharova-2038133577.html
https://ria.ru/20251116/lavrov-2055322876.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056052713_0:148:1134:999_1920x0_80_0_0_504d58afa13cf889bc8291c51d2ea73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, адольф гитлер, общество
Германия, Адольф Гитлер, Общество
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
Питлюк призвал взыскать компенсации с поддерживавших Гитлера компаний
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Компании, поддерживавшие режим Адольфа Гитлера, должны выплатить компенсации жертвам политики нацистской Германии, заявил в беседе с РИА Новости куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель, кинорежиссер Марсио Питлюк в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
"Я думаю, что они должны выплатить компенсации детям и внукам (жертв – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Питлюк напомнил, что практически все немецкие компании в те годы сотрудничали с нацистами и помогли Гитлеру
прийти к власти, в том числе крупные предприятия, существующие по сей день: например, Merced
es-Benz, B
MW, Bosch. Также он отметил, что все они пользовались рабским трудом узников концлагерей и наживались на ограблении евреев.
"То, что немцы натворили, не искупят никакие деньги. Компании стали очень богаты, потому что ограбили евреев. Их сегодняшнее могущество уходит корнями в ограбление евреев и использование рабского труда", - добавил Питлюк.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии
проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском дворце правосудия.