Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 19.11.2025 (обновлено: 13:16 19.11.2025)
Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
ВС России уничтожили пусковые установки MLRS, которые использовались при попытке ударить по Воронежу, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2025
Кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Уничтожены 2 пусковые установки с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета. 🔹 Подписаться на РИА Новости
безопасность, воронеж, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, чугуев, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Чугуев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВС России уничтожили пусковые установки MLRS, которые использовались при попытке ударить по Воронежу, сообщило Минобороны.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS", - говорится в релизе.
Кроме того, бойцы ликвидировали до десяти боевиков ВСУ. Как добавили в военном ведомстве, с помощью средств ПВО армии удалось обнаружить место пуска ракет: установки располагались недалеко от Чугуева Харьковской области.
