ВС России уничтожили пусковые установки MLRS, которые использовались при попытке ударить по Воронежу, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2025
Кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Уничтожены 2 пусковые установки с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Чугуев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
ВС РФ отразили удар ВСУ по Воронежу американскими ракетами ATACMS