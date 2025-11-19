Рейтинг@Mail.ru
Евротройка и США представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану
03:08 19.11.2025
Евротройка и США представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану
"Евротройка" (Германия, Франция, Великобритания) и США представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции с требованием доступа к ядерным объектам Ирана и... РИА Новости, 19.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Евротройка и США представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Евротройка" (Германия, Франция, Великобритания) и США представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции с требованием доступа к ядерным объектам Ирана и запасам его обогащенного урана, передает агентство Рейтер.
"Евротройка" и США представили на этой неделе на заседании состоящего из 35 стран совета управляющих МАГАТЭ проект резолюции, требующий от Ирана ответов и доступа к его подвергшимся (в июне - ред.) бомбардировкам ядерным объектам и запасам обогащенного урана", - говорится в публикации.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов
16 ноября, 14:09
По словам дипломатических источников агентства, проект резолюции, как ожидается, может быть принят уже в среду - после того, как на прошлой неделе МАГАТЭ разослало государствам-участникам доклад по Ирану, в котором отметило, что учет запасов урана страны "давно назрел".
Со ссылкой на документ агентство указывает, что проект резолюции осуждает Иран за неэффективное сотрудничество и призывает к дипломатическому решению, а также требует от Ирана выполнения дополнительного протокола о расширении полномочий МАГАТЭ - он разрешает более широкий и пристальный надзор за ядерной деятельностью страны и среди прочего дает право проводить внезапные инспекции в незаявленных местах.
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана
13 ноября, 01:36
 
В мире Иран США Германия Михаил Ульянов (дипломат) МАГАТЭ ООН
 
 
