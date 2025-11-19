Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/intellekt-2056146792.html
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok - РИА Новости, 19.11.2025
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok
Модель искусственного интеллекта Grok будет запущена в Саудовской Аравии, следует из пресс-релиза компании-разработчика xAI. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:36:00+03:00
2025-11-19T22:36:00+03:00
в мире
саудовская аравия
илон маск
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
https://ria.ru/20251031/dmitriev-2051989170.html
https://ria.ru/20251109/mask-2053743384.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, илон маск, технологии
В мире, Саудовская Аравия, Илон Маск, Технологии
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok

В Саудовской Аравии запустят модель искусственного интеллекта Grok

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Модель искусственного интеллекта Grok будет запущена в Саудовской Аравии, следует из пресс-релиза компании-разработчика xAI.
Ранее в среду владелец компании Илон Маск объявил, что xAI построит новый дата-центр в Саудовской Аравии при сотрудничестве с саудовской компанией Humain и разработчиком графических процессоров Nvidia.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Grok поддержал позицию Дмитриева
31 октября, 03:05
"Мы внедряем Grok по всей Саудовской Аравии. Это сотрудничество создает единый национальный уровень искусственного интеллекта, который предоставляет каждой государственной и частной организации передовые возможности для принятия решений, что выведет королевство на передовые позиции в глобальной трансформации искусственного интеллекта", - говорится в сообщении xAI.
Отмечается, что Grok также будет интегрирован в агентскую платформу Humain, Humain One.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
9 ноября, 06:55
 
В миреСаудовская АравияИлон МаскТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала