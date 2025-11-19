В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok

"Мы внедряем Grok по всей Саудовской Аравии. Это сотрудничество создает единый национальный уровень искусственного интеллекта, который предоставляет каждой государственной и частной организации передовые возможности для принятия решений, что выведет королевство на передовые позиции в глобальной трансформации искусственного интеллекта", - говорится в сообщении xAI.