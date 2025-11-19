Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Первый национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии, участие в нем примут молодые жители республики и представители других регионов России, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Ингушетии в рамках этнокультурного фестиваля впервые пройдет национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации нематериального культурного наследия ингушского народа", - говорится в сообщении.

Главной задачей лагеря его организаторы назвали создание пространства, в котором молодые люди смогут не только узнать о традициях предков, но и стать активными участниками их сохранения и развития.

"Программа лагеря будет включать обучение ремеслам, традиционной кухне, национальному этикету, знакомство с воинскими практиками, лекции о культурном наследии, творческие мастерские и взаимодействие с мастерами и исследователями. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения, гостеприимства, трудолюбия - ценностям, которые веками формировали характер ингушского народа", - отметили в пресс-службе.

Важность такого формата для молодежи подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.