Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии - РИА Новости, 19.11.2025
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии
Первый национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии, участие в нем примут молодые... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:58:00+03:00
2025-11-19T21:58:00+03:00
2025-11-19T21:58:00+03:00
республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Первый национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии, участие в нем примут молодые жители республики и представители других регионов России, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии в рамках этнокультурного фестиваля впервые пройдет национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации нематериального культурного наследия ингушского народа", - говорится в сообщении.
Главной задачей лагеря его организаторы назвали создание пространства, в котором молодые люди смогут не только узнать о традициях предков, но и стать активными участниками их сохранения и развития.
"Программа лагеря будет включать обучение ремеслам, традиционной кухне, национальному этикету, знакомство с воинскими практиками, лекции о культурном наследии, творческие мастерские и взаимодействие с мастерами и исследователями. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения, гостеприимства, трудолюбия - ценностям, которые веками формировали характер ингушского народа", - отметили в пресс-службе.
Важность такого формата для молодежи подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Наши традиции нельзя сохранить только в книгах или музеях, их нужно передавать через практику. Молодые люди должны иметь возможность своими руками изготовить предметы быта, освоить ремесла, попробовать блюда по старинным рецептам, понять тонкости национального этикета", - заявил он.