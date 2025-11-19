Рейтинг@Mail.ru
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии
Республика Ингушетия
 
21:58 19.11.2025
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии
Первый национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии, участие в нем примут молодые...
республика ингушетия
https://ria.ru/20251117/zozh-2055536515.html
Республика Ингушетия
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии

В Ингушетии пройдет первый молодежный лагерь, посвященный сохранению наследия

Магас, Ингушетия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Первый национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии, участие в нем примут молодые жители республики и представители других регионов России, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии в рамках этнокультурного фестиваля впервые пройдет национальный молодежный лагерь, посвященный сохранению и популяризации нематериального культурного наследия ингушского народа", - говорится в сообщении.
Главной задачей лагеря его организаторы назвали создание пространства, в котором молодые люди смогут не только узнать о традициях предков, но и стать активными участниками их сохранения и развития.
"Программа лагеря будет включать обучение ремеслам, традиционной кухне, национальному этикету, знакомство с воинскими практиками, лекции о культурном наследии, творческие мастерские и взаимодействие с мастерами и исследователями. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения, гостеприимства, трудолюбия - ценностям, которые веками формировали характер ингушского народа", - отметили в пресс-службе.
Важность такого формата для молодежи подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Наши традиции нельзя сохранить только в книгах или музеях, их нужно передавать через практику. Молодые люди должны иметь возможность своими руками изготовить предметы быта, освоить ремесла, попробовать блюда по старинным рецептам, понять тонкости национального этикета", - заявил он.
