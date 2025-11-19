МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Внучка нациста Ярослава Гунько, выдачи которого добивается Москва, работала секретарём канадской неправительственной организации, продвигающей ЛГБТ*-ценности, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

Следственный комитет РФ установил, что Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

Согласно документам, Леся Лекаппелэн, внучка Гунько, числилась секретарем организации North Bay Pride - общественного объединения, выступающего за права представителей ЛГБТ*-сообщества в регионе Норт-Бей канадской провинции Онтарио.

Из публикации на официальной странице North Bay Pride в соцсети Facebook** следует, что Лекаппелэн избрали секретарем после ежегодного общего собрания организации, прошедшего по Zoom 4 февраля 2021 года.

Связь Леси Лекаппелэн с Ярославом Гунько удалось установить благодаря некрологу, по случаю смерти супруги нациста Маргарет, опубликованного в 2018 году. Там отмечается, что Маргарет родилась в английском графстве Уорикшир. В 1954 году она переехала в Канаду после свадьбы с Гунько. У пары несколько внуков - среди них упоминается Леся Лекаппелэн.

В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьер-министром Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.