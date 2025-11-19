Рейтинг@Mail.ru
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
02:55 19.11.2025
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
в мире, россия, канада, москва, джастин трюдо, владимир зеленский, мелани жоли, генеральная прокуратура рф, facebook
В мире, Россия, Канада, Москва, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Мелани Жоли, Генеральная прокуратура РФ, Facebook
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности

Внучка Гунько работала в канадской организации, продвигающей ЛГБТ-ценности

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Кадр трансляции телеканала CTV News
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Внучка нациста Ярослава Гунько, выдачи которого добивается Москва, работала секретарём канадской неправительственной организации, продвигающей ЛГБТ*-ценности, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
Следственный комитет РФ установил, что Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
Константин Добровольский и Блейз Метревели - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
СМИ: дед новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем
27 июня, 05:53
Согласно документам, Леся Лекаппелэн, внучка Гунько, числилась секретарем организации North Bay Pride - общественного объединения, выступающего за права представителей ЛГБТ*-сообщества в регионе Норт-Бей канадской провинции Онтарио.
Из публикации на официальной странице North Bay Pride в соцсети Facebook** следует, что Лекаппелэн избрали секретарем после ежегодного общего собрания организации, прошедшего по Zoom 4 февраля 2021 года.
Связь Леси Лекаппелэн с Ярославом Гунько удалось установить благодаря некрологу, по случаю смерти супруги нациста Маргарет, опубликованного в 2018 году. Там отмечается, что Маргарет родилась в английском графстве Уорикшир. В 1954 году она переехала в Канаду после свадьбы с Гунько. У пары несколько внуков - среди них упоминается Леся Лекаппелэн.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьер-министром Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран
26 августа 2024, 15:54
 
В миреРоссияКанадаМоскваДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийМелани ЖолиГенеральная прокуратура РФFacebook
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
