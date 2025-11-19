Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников "Сбера"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду, будет касаться персонала центрального аппарата банка.

Ранее в среду Греф сказал, что Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что в " Сбере " нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. Глава банка согласился со словами президента и отметил, что если в работе "Сбера" есть что-то неэффективное, то в этом есть и его собственная доля ответственности.

"Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть", - сказал Греф в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Он уточнил, что после этого работала команда экспертов-людей, которые все это проверили. "Но надо сказать, что на очень высокую долю точности они указали. Свыше 80% точность была… Почему мы проявили соответствующие оптимизационные процедуры, которые через месяц будут уже завершены", - добавил Греф.