Греф поблагодарил главу РФПИ за огромную международную работу в сфере ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
21:29 19.11.2025
Греф поблагодарил главу РФПИ за огромную международную работу в сфере ИИ
Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ... РИА Новости, 19.11.2025
экономика
россия
герман греф
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сбербанк россии
экономика, россия, герман греф, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк России
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и сам фонд за огромную международную работу в сфере искусственного интеллекта.
"Я хотел бы поблагодарить нашего партнера по альянсу искусственного интеллекта Кирилла Дмитриева и РФПИ, которые провели огромную международную работу, чтобы это все организовать. И Кирилл лично очень много этим занимался и вложил в это", - сказал Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Греф добавил, что без участия Дмитриева и РФПИ "мы бы такого международного партнерства бы не получили".
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок
Экономика Россия Герман Греф Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций Сбербанк России
 
 
