15:00 19.11.2025 (обновлено: 16:43 19.11.2025)
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется пленарная дискуссия "Будущее с ИИ", в которой примет участие президент России Владимир Путин, а глава "Сбера" выступит модератором.
Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Сбер" начал продажи умного кольца
23 сентября, 10:02
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинСберСбербанк России
 
 
