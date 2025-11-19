https://ria.ru/20251119/gref-2056026848.html
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает... РИА Новости, 19.11.2025
