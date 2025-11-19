На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Железнодорожный путь закрыли на границе Пермского края и Свердловской области, где загорелись вагоны-цистерны с газовым конденсатом, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Девятнадцатого ноября в вечернее время на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги произошло возгорание цистерн с грузом (конденсат газовый), находящихся в составе грузового поезда, следующего сообщением Лембей - Лужская… В настоящее время железнодорожный путь закрыт", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там уточнили, что для ликвидации последствий происшествия выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. По факту случившегося начата проверка.
В среду пресс-служба Свердловской железной дороги информировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, на перегоне Шамары - Кордон. Движение на перегоне было приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, добавляли в пресс-службе.
