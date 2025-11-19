Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025

На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь
22:29 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь
На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь - РИА Новости, 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь
Железнодорожный путь закрыли на границе Пермского края и Свердловской области, где загорелись вагоны-цистерны с газовым конденсатом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
пермский край
свердловская область
кунгур
свердловская железная дорога
пермский край
свердловская область
кунгур
Новости
происшествия, пермский край, свердловская область, кунгур, свердловская железная дорога
Происшествия, Пермский край, Свердловская область, Кунгур, Свердловская железная дорога
На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь

Из-за пожара на границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Железнодорожный путь закрыли на границе Пермского края и Свердловской области, где загорелись вагоны-цистерны с газовым конденсатом, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Девятнадцатого ноября в вечернее время на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги произошло возгорание цистерн с грузом (конденсат газовый), находящихся в составе грузового поезда, следующего сообщением Лембей - Лужская… В настоящее время железнодорожный путь закрыт", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Товарный поезд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны
Вчера, 20:24
Там уточнили, что для ликвидации последствий происшествия выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. По факту случившегося начата проверка.
В среду пресс-служба Свердловской железной дороги информировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, на перегоне Шамары - Кордон. Движение на перегоне было приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, добавляли в пресс-службе.
Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд
22 сентября, 15:31
 
Происшествия, Пермский край, Свердловская область, Кунгур, Свердловская железная дорога
 
 
