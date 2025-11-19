Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 19.11.2025 (обновлено: 16:53 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056060551.html
В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО
В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО
Необходимо создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый участник СВО, в частности те, кто получил инвалидность, мог реализовать РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:52:00+03:00
2025-11-19T16:53:00+03:00
общество
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056011894.html
https://realty.ria.ru/20251119/gosduma-2056018529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, единая россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО

Депутат ГД: инвалидам-бойцам СВО необходимы условия для работы на гражданке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый участник СВО, в частности те, кто получил инвалидность, мог реализовать себя в гражданской профессии, заявил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.
"Мы обязаны создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый герой мог реализовать себя в гражданской профессии. Безусловно, принятие такого решения не должно идти во вред безопасности для остальных участников автомобильного движения. Важно отметить, что уже сейчас отечественный бизнес сделал огромный шаг к инклюзивности управления транспортными средствами", - сказал Киселев в ходе рабочего совещания, посвященного проблеме реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь участников СВО, получивших инвалидность.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям
Вчера, 14:26
Он отметил, что для "Единой России" вопросы поддержки участников СВО и их семей в настоящее время имеют приоритетное значение. "Мы должны предоставить участникам СВО с инвалидностью право управления транспортным средством. Возможность управлять автомобилем и получить востребованную профессию водителя - это не только вопрос их собственной мобильности, но и социального и профессионального восстановления, их права на полноценную жизнь", - добавил он.
Также Киселёв подчеркнул необходимость системного подхода к трудоустройству. По его словам, совместно с Минтрудом, нужно подготовить перечень профессий, доступных для ветеранов СВО с инвалидностью, с учетом категорий водительского удостоверения и дополнительных функций.
"Такой перечень необходим для всех специальностей - от водителя автобуса, помогающего пассажирам, до других транспортных профессий. Мы уже начали эту работу совместно с профильными ведомствами, чтобы создать четкий путь от получения инвалидности до обучения и трудоустройства, включая все этапы", - подчеркнул политик.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о праве участников СВО на землю
Вчера, 14:34
 
ОбществоГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала