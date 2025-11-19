В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый участник СВО, в частности те, кто получил инвалидность, мог реализовать себя в гражданской профессии, заявил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

"Мы обязаны создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый герой мог реализовать себя в гражданской профессии. Безусловно, принятие такого решения не должно идти во вред безопасности для остальных участников автомобильного движения. Важно отметить, что уже сейчас отечественный бизнес сделал огромный шаг к инклюзивности управления транспортными средствами", - сказал Киселев в ходе рабочего совещания, посвященного проблеме реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь участников СВО, получивших инвалидность.

Он отметил, что для " Единой России " вопросы поддержки участников СВО и их семей в настоящее время имеют приоритетное значение. "Мы должны предоставить участникам СВО с инвалидностью право управления транспортным средством. Возможность управлять автомобилем и получить востребованную профессию водителя - это не только вопрос их собственной мобильности, но и социального и профессионального восстановления, их права на полноценную жизнь", - добавил он.

Также Киселёв подчеркнул необходимость системного подхода к трудоустройству. По его словам, совместно с Минтрудом, нужно подготовить перечень профессий, доступных для ветеранов СВО с инвалидностью, с учетом категорий водительского удостоверения и дополнительных функций.