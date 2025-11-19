Рейтинг@Mail.ru
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии - РИА Новости, 19.11.2025
15:28 19.11.2025
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии

ГД ввела уголовную ответственность за розничную торговлю табаком без лицензии

Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 сентября 2026 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна.
Документ внесен правительством в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Предусмотренные пакетом изменения направлены на усиление контроля государства за оборотом такой продукции и пресечение попадания нелегального товара на рынок.
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере.
При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет.
Законопроект распространяет с 1 сентября 2026 года данную ответственность и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии (предполагается, что именно с этой даты будет запрещена торговля без лицензии). Согласно пояснительной записке, это позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции, что будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
