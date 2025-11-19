https://ria.ru/20251119/gosduma-2056041097.html
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии
2025-11-19T15:28:00+03:00
россия
госдума рф
россия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 сентября 2026 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна.
Документ внесен правительством в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Предусмотренные пакетом изменения направлены на усиление контроля государства за оборотом такой продукции и пресечение попадания нелегального товара на рынок.
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию
и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере.
При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет.
Законопроект распространяет с 1 сентября 2026 года данную ответственность и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии (предполагается, что именно с этой даты будет запрещена торговля без лицензии). Согласно пояснительной записке, это позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции, что будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.