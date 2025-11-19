Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056030730.html
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком - РИА Новости, 19.11.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком
Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:11:00+03:00
2025-11-19T15:11:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_6f3317ec29c190960d58138ee5f69a08.jpg
https://ria.ru/20251029/veypy-2051372371.html
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049583093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77d0f8150656c01d71f709a3ba42266f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком

Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании оптовой торговли табаком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для получения лицензии на розничную продажу требует в том числе наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров.
Документ внесен правительством. Лицензирование - важный этап создания комплексного регулирования отрасли, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов. Такое регулирование позволит контролировать всю цепочку поставок табачной и никотинсодержащей продукции от производителей и импортеров до потребителя и пресекать оборот нелегального товара, отмечал он.
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
29 октября, 07:15
Законопроект вводит лицензионные требования к оптовой и розничной продаже такой продукции. Лицензированию будут подлежать: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции; развозная торговля такой продукцией.
Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную - органы исполнительной власти субъектов РФ, поэтому доходы от их выдачи будут поступать, соответственно, в федеральный и региональные бюджеты. Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет.
Для получения лицензии предусмотрен ряд требований. Среди них - отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей; наличие у соискателей лицензий в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров; а также уплата государственной пошлины.
Регионы смогут вводить дополнительные ограничения мест розничной продажи, а также устанавливать свой минимальный размер площади торгового объекта, но не более 10 квадратных метров. Проверка соблюдения лицензионных требований, установленных на уровне субъектов РФ, будет проводиться в рамках регионального контроля табачного рынка. При аннулировании лицензии подать заявление на выдачу новой можно будет не ранее, чем через год.
"Введение лицензирования для оптового и розничного звена позволит снизить количество нелегальной и контрафактной продукции и, соответственно, обеспечит в соответствии с законодательством безопасность такой продукции для потребителей. Ведь в случае с контрафактом никто не знает, что может попасть в такую продукцию", - заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
При этом вся продукция, реализуемая в рознице и опте, должна быть промаркирована, а все данные о ее продаже - отражены в системе "Честный знак", как и данные о месте хранения продукции в рамках одного лицензиата, добавила она.
Предполагается, что выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю начнется с 1 марта 2026 года. А с 1 сентября торговать без лицензии будет запрещено, и на год будет установлен переходный период для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября, 14:11
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала