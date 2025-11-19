Госдума приняла закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом.

В действующей системе соцобеспечения не предусмотрены регулярные выплаты детям, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рождённым более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом.

Страховая пенсия по потере кормильца положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, и закон предполагает иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рождённые спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.

Принятой нормой предлагается ввести новый вид социальной пенсии для таких детей - аналогичную по условиям и объёму с пенсией детям, родители которых неизвестны.