Госдума приняла закон о доплатах матерям-героиням
Госдума приняла закон о доплатах матерям-героиням - РИА Новости, 19.11.2025
Госдума приняла закон о доплатах матерям-героиням
19.11.2025
Госдума приняла закон о доплатах матерям-героиням и пересчете пенсий многодетным
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", и пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет.
Согласно закону, женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня", смогут получать ежемесячные доплаты, как и Герои Труда. Выплаты начнутся с 1 января 2025 года, но не ранее даты возникновения права на них. Обратиться за ними нужно будет в течение полугода со дня вступления закона в силу.
Снимаются и ограничения по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет, что даст возможность пересчитать пенсии многодетным родителям - при подаче соответствующего заявления.
Также устанавливается, что периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности при исчислении страхового стажа суммируются с учетом их фактической продолжительности.
Закон направлен на дополнительную поддержку семей с детьми и признание заслуг многодетных родителей, особенно матерей, удостоенных высокого звания.