Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить порядок организации и финансирования военноприкладных и служебно-прикладных спортивных мероприятий за счет федерального бюджета.

Закон закрепляет, что порядок проведения таких мероприятий и нормы расходов средств будет определять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Это позволит сформировать единый механизм финансирования соревнований и учебно-тренировочных сборов.

В настоящее время такие мероприятия проводятся в рамках подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд России . Однако действующие нормы расходов распространяются только на виды спорта, включенные в перечень военно-прикладных или служебно-прикладных дисциплин, а также имеющих прикладное значение для выполнения служебных обязанностей.

Как отмечается в записке, многие виды спорта, по которым проводится подготовка спортивного резерва совместно с общероссийскими спортивными федерациями, в этот перечень не входят. Это создает сложности в применении установленных норм бюджетного финансирования, что фактически ограничивает участие федеральных органов власти в развитии этих дисциплин.

Кроме того, действующее законодательство требует включения всех мероприятий в календарный план физкультурных и спортивных событий федерального органа. С учетом структуры Минобороны, количества войсковых соединений и подразделений сформировать единый план, охватывающий все мероприятия до уровня воинских частей, практически невозможно.

Принятая мера устраняет эти ограничения, что позволит финансировать мероприятия без обязательного включения в общий календарный план.