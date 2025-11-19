Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям
14:26 19.11.2025 (обновлено: 14:30 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056011894.html
Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям
2025-11-19T14:26:00+03:00
2025-11-19T14:30:00+03:00
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить порядок организации и финансирования военноприкладных и служебно-прикладных спортивных мероприятий за счет федерального бюджета.
Закон закрепляет, что порядок проведения таких мероприятий и нормы расходов средств будет определять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Это позволит сформировать единый механизм финансирования соревнований и учебно-тренировочных сборов.
В настоящее время такие мероприятия проводятся в рамках подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд России. Однако действующие нормы расходов распространяются только на виды спорта, включенные в перечень военно-прикладных или служебно-прикладных дисциплин, а также имеющих прикладное значение для выполнения служебных обязанностей.
Как отмечается в записке, многие виды спорта, по которым проводится подготовка спортивного резерва совместно с общероссийскими спортивными федерациями, в этот перечень не входят. Это создает сложности в применении установленных норм бюджетного финансирования, что фактически ограничивает участие федеральных органов власти в развитии этих дисциплин.
Кроме того, действующее законодательство требует включения всех мероприятий в календарный план физкультурных и спортивных событий федерального органа. С учетом структуры Минобороны, количества войсковых соединений и подразделений сформировать единый план, охватывающий все мероприятия до уровня воинских частей, практически невозможно.
Принятая мера устраняет эти ограничения, что позволит финансировать мероприятия без обязательного включения в общий календарный план.
Закон направлен на создание правовых условий для эффективной подготовки спортивного резерва, а также на развитие военно-прикладных дисциплин, связанных с обеспечением обороноспособности и служебной подготовки.
