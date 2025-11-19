Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056010019.html
В Госдуме назвали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией
В Госдуме назвали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме назвали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал диверсией попытку ВСУ нанести удар по России РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:11:00+03:00
2025-11-19T14:11:00+03:00
россия
киев
сша
дмитрий белик
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913547_0:69:1274:786_1920x0_80_0_0_fd60dbff2480e9cc0675b9c3238c4246.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055745215.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913547_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_ef1047e61dbdb3df7d3ebebf38fab989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сша, дмитрий белик, госдума рф, вооруженные силы украины
Россия, Киев, США, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме назвали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией

Депутат Белик назвал попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS диверсией

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкОбломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал диверсией попытку ВСУ нанести удар по России американскими ракетами ATACMS.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, все они сбиты российской ПВО.
"Киев сознательно пошел на диверсионную операцию, которая держится за счет западной спутниковой разведки", - сказал Белик.
По его мнению, полный отказ США от какой-либо помощи Киеву станет большим шагом к достижению мирного урегулирования конфликта на Украине и осадит ряд западноевропейских стран, склонных к дальнейшей эскалации и провоцированию военного противостояния.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
Вчера, 08:00
 
РоссияКиевСШАДмитрий БеликГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала