Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".

Закон направлен на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда.

Предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов, внеочередное приобретение билетов на виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта в билетных кассах и пунктах продажи билетов.

Кроме того, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Принятой мерой эти права распространяются и на сопровождающее лицо.

Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией.

Женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.

Назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.