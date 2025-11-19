Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 19.11.2025 (обновлено: 13:54 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055986223.html
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 19.11.2025
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:01:00+03:00
2025-11-19T13:54:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056003562_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_7e7b14736b2e550c5ee5c6a1e7bca3dd.jpg
https://ria.ru/20251117/putin-2055483384.html
https://ria.ru/20251106/lgoty-2053213316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056003562_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f2732248a74f84b914c2968ba29dd54d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням

ГД приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".
Закон направлен на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин присвоил четырем россиянкам звание "Мать-героиня"
17 ноября, 15:12
Предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов, внеочередное приобретение билетов на виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта в билетных кассах и пунктах продажи билетов.
Кроме того, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Принятой мерой эти права распространяются и на сопровождающее лицо.
Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией.
Женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.
Назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.
Также субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счёт региональных бюджетов.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Минфин в рамках поправок к бюджету предложил новые налоговые льготы
6 ноября, 16:03
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала