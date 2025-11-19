Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".
Закон направлен на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда.
Путин присвоил четырем россиянкам звание "Мать-героиня"
17 ноября, 15:12
Предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов, внеочередное приобретение билетов на виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта в билетных кассах и пунктах продажи билетов.
Кроме того, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Принятой мерой эти права распространяются и на сопровождающее лицо.
Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией.
Женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.
Назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.
Также субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счёт региональных бюджетов.