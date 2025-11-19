Депутат Госдумы прокомментировал коррупционный скандал на Украине

"Значит, получили какие-то установки. Не просто все это происходит, что некоторое время до этого Зеленский пытался урезать возможности и в правах эти структуры, что вызвало сразу же волну возмущения на Западе. И даже ими же были организованы некоторые псевдоволнения на Украине. Это все было организовано Западом", - добавил Чепа.