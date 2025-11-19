Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы прокомментировал коррупционный скандал на Украине
12:18 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055970571.html
Депутат Госдумы прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Депутат Госдумы прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Запад рисует конец Владимиру Зеленскому, не просто так они открыли "ящик Пандоры", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:18:00+03:00
2025-11-19T12:18:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
тимур миндич
алексей чепа
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
госдума рф
в мире, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, алексей чепа, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Алексей Чепа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ, НАТО
Депутат Госдумы прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Депутат Чепа: Запад рисует конец Зеленскому на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запад рисует конец Владимиру Зеленскому, не просто так они открыли "ящик Пандоры", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), комментируя коррупционный скандал на Украине.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
"Все вот эти структуры - прокуратуру, НАБУ - курируют западные спецслужбы… И в какой-то момент времени они решили открыть этот "ящик Пандоры". Значит, не просто так… И если Запад это делает, значит, они каким-то образом рисуют конец Зеленскому. Когда, что, как - вот они ему показали", - сказал Чепа.
Он отметил, что подобные структуры на Украине организованы Западом специально для того, чтобы следить за расходованием средств. По словам политика, Запад все знает и знал, как на протяжении нескольких лет Украина воровала западные деньги.
"Значит, получили какие-то установки. Не просто все это происходит, что некоторое время до этого Зеленский пытался урезать возможности и в правах эти структуры, что вызвало сразу же волну возмущения на Западе. И даже ими же были организованы некоторые псевдоволнения на Украине. Это все было организовано Западом", - добавил Чепа.
Депутат Госдумы предположил, что Зеленский, возможно, попытался делать "что-то свое", и "ему ударили не только по руками, но и по всем другим частям тела". Чепа также подчеркнул, что существует недовольство политикой Зеленского некоторыми его "партнерами по НАТО", а в НАТО, как и в ЕС, не было и нет единомыслия.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
